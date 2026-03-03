Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Зеленский заявил, что ВСУ не выйдут из Донбасса
03 марта 2026, 15:01

Зеленский заявил, что ВСУ не выйдут из Донбасса

Зеленский заявил, что ВСУ не выйдут из Донбасса. Фото: ОП Зеленский заявил, что ВСУ не выйдут из Донбасса. Фото: ОП

Украинские военнослужащие не выйдут из территории Донбасса, а украинские власти не оставят там 200 тысяч жителей. По словам главнокомандующего Владимира Зеленского, сейчас в Донецкой области лучшие оборонные рубежи, и если оттуда отойти, то российские солдаты могут выйти к центру Украины. Об этом он сообщил в интервью итальянскому журналисту, передает Corriere della Sera.

«Я хочу внести ясность: я никогда не покину Донбасс и 200 000 украинцев, которые там живут. Зачем мне это делать? Почему Путин навязывает это как условие мира? И будет ли он сразу после этого предъявлять новые требования? Нет, я не в деле. Более того, здесь находятся наши лучшие опорные пункты обороны, и если мы отступим, у россиян будет зеленый свет к центру страны», — заявил президент Украины.

Зеленский уточнил, что сейчас переговорные команды Украины, США и РФ «застряли» на мирном плане с 20-и пунктов и на вопросе контроля над территориями.

«У нас есть гарантии безопасности с американцами, но они хотят подписать только в контексте соглашения с россиянами. Я с этим не согласен, но это так. Протокол с европейцами у нас тоже готов, но и он не подписан. Есть соглашения о нашем восстановлении, которое, однако, может начаться только после мира. Но всего этого недостаточно. Мы застряли на плане из 20-ти пунктов и в вопросе территориального контроля. Американцы думают об обмене территориями, россияне хотят нашего ухода», — заявил глава государства.

По словам Зеленского, речь идет о 5800 квадратных километрах территории Донбасса.

«И я принял дипломатический путь, я принял предложение США заморозить линию огня. Многие из нас не согласились с этим компромиссом, но я последовал за Дональдом Трампом, чтобы хотя бы дойти до конца боевых действий. Однако россияне не приняли и хотят нашего полного ухода из Донбасса. Американцы тогда предлагали демилитаризованные районы и свободные экономические зоны по обе стороны фронта. Я сказал, что это должно относиться к нам обоим, но россияне отвечают, что это должно быть только на нашей стороне. Это чистое безумие», — добавил украинский лидер.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в котором также приняли участие представители американского лидера — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. 

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
События
Война
Места
Донбасс
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:35
Опубликованы последствия ударов по заводу в Евпатории
11:55
На ВОТ Донетчины введут устный экзамен по истории
09:49
«АТЕШ» парализовал логистику РФ на Покровском направлении
18:38
Мосты через Айдар остаются затопленными в 11 селах
16:51
Группировка «ДНР» выпустила новую медаль — теперь за захват Покровска и Мирнограда
15:07
ВСУ поразили две российские РЛС на Луганщине и сосредоточение живой силы армии РФ в Донецкой области
13:43
На ВОТ Херсонской области при ударе погибли 5 полицейских
11:49
Участник захвата Мариуполя получил «руководящую должность» в оккупационной администрации
10:50
На ВОТ отказывают в инсулине без паспорта РФ — АТЕШ
10:20
Водовод «Дон—Донбасс»: на «спасении от обезвоживания» украли полмиллиарда
17:49
Отключения газа и конфискации: на оккупированных территориях вступили в силу новые законы РФ
17:04
Фигурантка списка похитителей детей назначена «детским омбудсменом»
15:57
В Горловке коллаборанты доносят на своих соседей и отбирают жилье
14:14
ВСУ нанесли серию ударов по военным объектам армии РФ в Донецкой и Запорожской областях
10:45
Мобилизованный оккупантами украинец оказался в плену у земляка
10:12
На трассе «Васильевка—Бердянск» поражен автомобиль из Ростова
08:04
Ночной удар БПЛА по Макеевке: вспыхнула нефтебаза, зафиксированы взрывы в Донецке и Харцызске
21:58
Во временно оккупированном Мариуполе выписали штраф за распространение видео прилетов БПЛА
16:51
Оккупанты заявили, что «планируют запустить» электричку между Донецком, Луганском и Мариуполем
12:59
МАГАТЭ согласовало перемирие для ремонта ЗАЭС
все новости
16:53
Удар по центру Дружковки: под завалами могут быть люди
16:52
Подземные госпитали и командные пункты: решения «Метинвеста» для армии
16:35
Российские войска атаковали энергетику в Донецкой области: часть жителей осталась без света
16:16
Сбитый «Шахед» оказался с двойной детонацией
16:03
Армия РФ продвигается в Донецкой области к админграницам Днепропетровщины
15:35
Опубликованы последствия ударов по заводу в Евпатории
15:01
Зеленский заявил, что ВСУ не выйдут из Донбасса
14:17
Один человек пострадал при обстреле Константиновской громады
14:14
РФ ударила по гражданскому авто под Сумами: водитель ранен
13:43
РФ наращивает ракетные удары: Ту-95МС перемещаются по регионам
13:38
Федоров анонсировал аудит боевых потерь и запуск частных групп ПВО
12:59
Армия РФ утром атаковала Краматорск
12:34
В Раде предлагают заменить 8 марта
12:33
РФ готовит блокировку Telegram: чиновники получат специальные SIM-карты
11:59
Авиаудар по Дружковке: россияне убили полицейского
11:55
На ВОТ Донетчины введут устный экзамен по истории
11:36
Троллейбусы в Славянске отправляют в эвакуацию
11:11
НРК «Гиена» прорвались и уничтожили объект РФ
10:31
Краматорск попал под российский обстрел, есть повреждения
10:26
Россия применила по Донецкой области четыре авиабомбы, FPV-дроны и артиллерию
все новости
ВИДЕО
Удар дрона РФ по гражданскому автомобилю. РФ ударила по гражданскому авто под Сумами: водитель ранен
03 марта, 14:14
Взрыв робота-камикадзе на объекте РФ. НРК «Гиена» прорвались и уничтожили объект РФ
03 марта, 11:11
Эвакуация из Дружковки. ГСЧС раскрыла данные об эвакуации с Донетчины в феврале
03 марта, 10:20
Место взрыва. В Екатеринбурге подорвался подозреваемый в теракте — СМИ
03 марта, 09:39
Последствия удара по центральному отделению «Укрпочты» в Дружковке. Фото: кадр из видео «Прилет был мощным»: российские войска ударили по центральному отделению «Укрпочты» в Дружковке
02 марта, 21:41
Момент «прилета» по базе «Рубикона». В Донецкой области уничтожена база операторов дронов «Рубикон»
02 марта, 19:49
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор