Зеленский заявил, что ВСУ не выйдут из Донбасса

Украинские военнослужащие не выйдут из территории Донбасса, а украинские власти не оставят там 200 тысяч жителей. По словам главнокомандующего Владимира Зеленского, сейчас в Донецкой области лучшие оборонные рубежи, и если оттуда отойти, то российские солдаты могут выйти к центру Украины. Об этом он сообщил в интервью итальянскому журналисту, передает Corriere della Sera.



«Я хочу внести ясность: я никогда не покину Донбасс и 200 000 украинцев, которые там живут. Зачем мне это делать? Почему Путин навязывает это как условие мира? И будет ли он сразу после этого предъявлять новые требования? Нет, я не в деле. Более того, здесь находятся наши лучшие опорные пункты обороны, и если мы отступим, у россиян будет зеленый свет к центру страны», — заявил президент Украины.



Зеленский уточнил, что сейчас переговорные команды Украины, США и РФ «застряли» на мирном плане с 20-и пунктов и на вопросе контроля над территориями.



«У нас есть гарантии безопасности с американцами, но они хотят подписать только в контексте соглашения с россиянами. Я с этим не согласен, но это так. Протокол с европейцами у нас тоже готов, но и он не подписан. Есть соглашения о нашем восстановлении, которое, однако, может начаться только после мира. Но всего этого недостаточно. Мы застряли на плане из 20-ти пунктов и в вопросе территориального контроля. Американцы думают об обмене территориями, россияне хотят нашего ухода», — заявил глава государства.



По словам Зеленского, речь идет о 5800 квадратных километрах территории Донбасса.



«И я принял дипломатический путь, я принял предложение США заморозить линию огня. Многие из нас не согласились с этим компромиссом, но я последовал за Дональдом Трампом, чтобы хотя бы дойти до конца боевых действий. Однако россияне не приняли и хотят нашего полного ухода из Донбасса. Американцы тогда предлагали демилитаризованные районы и свободные экономические зоны по обе стороны фронта. Я сказал, что это должно относиться к нам обоим, но россияне отвечают, что это должно быть только на нашей стороне. Это чистое безумие», — добавил украинский лидер.



