Опубликованы последствия ударов по заводу в Евпатории

Последствия ударов БпЛА.

Опубликованы спутниковые снимки последствий удара по территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода в оккупированном Крыму. Об этом сообщил OSINT-канал Dnipro Osint (Гарбуз).



По имеющейся информации, 27 февраля Силы обороны Украины нанесли удар по объектам предприятия, где российские военные хранили и обслуживали беспилотники «Форпост» и «Орион».



На изображениях после атаки зафиксировано поражение как минимум трёх ангаров. Масштабы внутренних разрушений пока неизвестны.

Удар по ангарам з БпЛА. Євпаторія, 27 лютого



27 лютого сили оборони атакували територію Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу, в спорудах та ангарах заводу росіяни зберігали та обслуговували БпЛА «Форпост» та «Оріон» pic.twitter.com/xpFMFm8bIb — Хронікі Ріддіка (@yu77491236) March 2, 2026

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»