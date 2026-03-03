Опубликованы последствия ударов по заводу в Евпатории

Опубликованы спутниковые снимки последствий удара по территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода в оккупированном Крыму. Об этом сообщил OSINT-канал Dnipro Osint (Гарбуз).
По имеющейся информации, 27 февраля Силы обороны Украины нанесли удар по объектам предприятия, где российские военные хранили и обслуживали беспилотники «Форпост» и «Орион».
На изображениях после атаки зафиксировано поражение как минимум трёх ангаров. Масштабы внутренних разрушений пока неизвестны.
Удар по ангарам з БпЛА. Євпаторія, 27 лютого— Хронікі Ріддіка (@yu77491236) March 2, 2026
27 лютого сили оборони атакували територію Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу, в спорудах та ангарах заводу росіяни зберігали та обслуговували БпЛА «Форпост» та «Оріон» pic.twitter.com/xpFMFm8bIb
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
