OSINT-проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав продвижение российских войск в Донецкой области. Линия боесоприкосновения в этом секторе смещается, приближаясь к административным границам соседних областей.



По данным аналитиков, армия РФ продвинулась в районах Маркового, Ровного и в Гришином.

Село Марково расположено в Константиновском районе. До райцентра — около 14 километров, а до Краматорска — примерно 18 километров. Таким образом, боевые действия разворачиваются в непосредственной близости от крупных узловых городов региона.

Ровное находится в Покровском районе Донецкой области. Административная граница с Днепропетровской областью проходит практически по окраине села. Расстояние от жилых кварталов до границы до 1—2 километров.



Село Гришино Покровского района находится сравнительно недалеко от административных рубежей соседних регионов. До границы с Днепропетровской областью — около 20 километров, а до Запорожской — ориентировочно 35–45 километров.

Ранее «Новости Донбасса» со ссылкой на данные ВСУ сообщали, что армия РФ постоянно давит на Гришино и северные части Покровска и Мирнограда.



