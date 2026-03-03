Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Сбитый «Шахед» оказался с двойной детонацией
03 марта 2026, 16:16

Сбитый реактивный «Шахед». Сбитый реактивный «Шахед».

В одном из регионов Украины сапёры обнаружили сбитый реактивный беспилотник типа «Шахед» с двойным механизмом детонации. Об этом в Facebook сообщил советник министра обороны Украины, специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов.

По его словам, информация о местонахождении дрона появилась в одной из групп Facebook, где местный житель указал, что БПЛА лежит в поле. После этого на место выехали специалисты, однако поиск занял определённое время.

Во время разминирования выяснилось, что беспилотник оснащён двойной цепью детонации, что значительно усложняет обезвреживание и создаёт дополнительную угрозу. Работы продолжались несколько часов.

Эксперт вновь призвал граждан не пытаться самостоятельно разбирать или забирать фрагменты сбитых «Шахедов». Такие действия должны выполнять исключительно подготовленные специалисты.

Ранее в Киеве правоохранители изъяли обновлённый «Шахед», который мужчина перевозил на крыше автомобиля.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

