Сбитый «Шахед» оказался с двойной детонацией

Сбитый реактивный «Шахед».

В одном из регионов Украины сапёры обнаружили сбитый реактивный беспилотник типа «Шахед» с двойным механизмом детонации. Об этом в Facebook сообщил советник министра обороны Украины, специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов.



По его словам, информация о местонахождении дрона появилась в одной из групп Facebook, где местный житель указал, что БПЛА лежит в поле. После этого на место выехали специалисты, однако поиск занял определённое время.



Во время разминирования выяснилось, что беспилотник оснащён двойной цепью детонации, что значительно усложняет обезвреживание и создаёт дополнительную угрозу. Работы продолжались несколько часов.

Эксперт вновь призвал граждан не пытаться самостоятельно разбирать или забирать фрагменты сбитых «Шахедов». Такие действия должны выполнять исключительно подготовленные специалисты.

Ранее в Киеве правоохранители изъяли обновлённый «Шахед», который мужчина перевозил на крыше автомобиля.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»