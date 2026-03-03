Российские войска атаковали энергетику в Донецкой области: часть жителей осталась без света

Армия РФ ударила по энергетической инфраструктуре в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



В результате атаки есть новые обесточивания в регионе.



«Там, где это позволяют условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех обесточенных потребителей», – заявили в компании.

Напомним, что 2 марта российские войска ударили по центру города Дружковка на Донетчине, в результате чего четыре человека погибли, еще 13 – получили ранения.

