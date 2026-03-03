Подземные госпитали и командные пункты: решения «Метинвеста» для армии

Фото: «Метинвест»

Компания «Метинвест» с 2014 года помогает военным, гражданским и своим сотрудникам, а после начала полномасштабной войны масштабировала решения для фронта и тыла. Об этом на конференции «Война ʼ26: люди против машин» сообщил операционный директор компании Александр Мироненко.

По его словам, в феврале 2022 года акционер компании Ринат Ахметов поставил задачу сделать все возможное для устойчивости страны и городов. Уже 24 февраля в «Метинвесте» начали разрабатывать план укрепления Запорожья — так появилась идея подземных стальных укрытий, получивших название «криївки».



Первым городом массовой установки стало Запорожье. Позже укрытия развернули в Покровске, Мирнограде и других городах Донецкой области. Сейчас их устанавливают на всех активных направлениях — от Харькова до Херсона.



Базовую конструкцию модернизировали с учетом потребностей военных. На основе «криївок» уже построены два подземных госпиталя на Запорожском и Донецком направлениях, а также десятки командных пунктов.



Компания разрабатывает решения и для гражданской инфраструктуры. Наземные усиленные «криївки» устанавливают в украинских портах и на ТЭЦ для защиты персонала во время обстрелов. Такие укрытия оборудуют и на предприятиях «Метинвеста».

Отдельное направление — проект «Цитадель»: полноценные укрытия для защиты населения от ракетных и дроновых атак. Одно уже построено в Бородянке Киевской области, несколько возводят в Запорожье. Главное преимущество — скорость строительства: если бетонный бункер строится 3—6 месяцев, то стальное укрытие аналогичного уровня защиты — от трех недель до месяца.

Фото: «Метинвест»

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в Бородянке на Киевщине построили первое в Украине подземное стальное укрытие нового поколения из волнистой стали.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»