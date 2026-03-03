Удар по центру Дружковки: под завалами могут быть люди

Последствия удара по центру Дружковки. Фото: Донецкая ОВА

2 марта российские войска ударили по центру города Дружковка Донецкой области. Об этом сообщил глава Дружковской городской военной администрации Андрей Панков.



По его словам, под завалами могут находиться люди.



«Продолжаются работы по разбору завалов. Каждый метр разобранных конструкций – это шанс спасти чью-то жизнь. Площадь, являвшаяся местом встреч и ежедневного движения, сегодня усеяна обломками. Семь многоэтажек на площади получили разрушения. Есть погибшие и раненые», – сказал Панков.

Напомним, что в результате удара по центру Дружковки погибли четыре человека, еще 13 – получили ранения.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко