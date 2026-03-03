Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Удар по центру Дружковки: под завалами могут быть люди
03 марта 2026, 16:53

Удар по центру Дружковки: под завалами могут быть люди

Последствия удара по центру Дружковки. Фото: Донецкая ОВА Последствия удара по центру Дружковки. Фото: Донецкая ОВА

2 марта российские войска ударили по центру города Дружковка Донецкой области. Об этом сообщил глава Дружковской городской военной администрации Андрей Панков.

По его словам, под завалами могут находиться люди.

«Продолжаются работы по разбору завалов. Каждый метр разобранных конструкций – это шанс спасти чью-то жизнь. Площадь, являвшаяся местом встреч и ежедневного движения, сегодня усеяна обломками. Семь многоэтажек на площади получили разрушения. Есть погибшие и раненые», – сказал Панков.

Напомним, что в результате удара по центру Дружковки погибли четыре человека, еще 13 – получили ранения.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Андрей Панков
Места
Дружковка
Организации
ВС РФ
Прочее
Война Обстрел Погибшие раненые
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:35
Опубликованы последствия ударов по заводу в Евпатории
11:55
На ВОТ Донетчины введут устный экзамен по истории
09:49
«АТЕШ» парализовал логистику РФ на Покровском направлении
18:38
Мосты через Айдар остаются затопленными в 11 селах
16:51
Группировка «ДНР» выпустила новую медаль — теперь за захват Покровска и Мирнограда
15:07
ВСУ поразили две российские РЛС на Луганщине и сосредоточение живой силы армии РФ в Донецкой области
13:43
На ВОТ Херсонской области при ударе погибли 5 полицейских
11:49
Участник захвата Мариуполя получил «руководящую должность» в оккупационной администрации
10:50
На ВОТ отказывают в инсулине без паспорта РФ — АТЕШ
10:20
Водовод «Дон—Донбасс»: на «спасении от обезвоживания» украли полмиллиарда
17:49
Отключения газа и конфискации: на оккупированных территориях вступили в силу новые законы РФ
17:04
Фигурантка списка похитителей детей назначена «детским омбудсменом»
15:57
В Горловке коллаборанты доносят на своих соседей и отбирают жилье
14:14
ВСУ нанесли серию ударов по военным объектам армии РФ в Донецкой и Запорожской областях
10:45
Мобилизованный оккупантами украинец оказался в плену у земляка
10:12
На трассе «Васильевка—Бердянск» поражен автомобиль из Ростова
08:04
Ночной удар БПЛА по Макеевке: вспыхнула нефтебаза, зафиксированы взрывы в Донецке и Харцызске
21:58
Во временно оккупированном Мариуполе выписали штраф за распространение видео прилетов БПЛА
16:51
Оккупанты заявили, что «планируют запустить» электричку между Донецком, Луганском и Мариуполем
12:59
МАГАТЭ согласовало перемирие для ремонта ЗАЭС
11:17
ФСБ задержала луганчанина за «передачу данных о российской армии украинским спецслужбам»
11:14
В Донецке судят мужчину за бросок СВУ в толпу
02:20
Взрывы в Луганске: горит нефтебаза
17:34
Силы обороны уничтожили РЛС в оккупированном Крыму
17:14
ВСУ ударили по военным объектам на оккупированных территориях Донетчины и Запорожской области
16:57
Донбасс SOS запускает музыкальный проект памяти
16:26
На ВОТ Херсонской области фермерам аннулируют декларации
16:05
В Мариуполе оккупанты вовлекают школьников в милитаристские ритуалы
09:17
Партизаны сорвали работу РЭБ в Крыму и открыли путь дронам
21:53
ВСУ нанесли удары по позициям оккупантов в Донецкой области
все новости
16:53
Удар по центру Дружковки: под завалами могут быть люди
16:52
Подземные госпитали и командные пункты: решения «Метинвеста» для армии
16:35
Российские войска атаковали энергетику в Донецкой области: часть жителей осталась без света
16:16
Сбитый «Шахед» оказался с двойной детонацией
16:03
Армия РФ продвигается в Донецкой области к админграницам Днепропетровщины
15:35
Опубликованы последствия ударов по заводу в Евпатории
15:01
Зеленский заявил, что ВСУ не выйдут из Донбасса
14:17
Один человек пострадал при обстреле Константиновской громады
14:14
РФ ударила по гражданскому авто под Сумами: водитель ранен
13:43
РФ наращивает ракетные удары: Ту-95МС перемещаются по регионам
13:38
Федоров анонсировал аудит боевых потерь и запуск частных групп ПВО
12:59
Армия РФ утром атаковала Краматорск
12:34
В Раде предлагают заменить 8 марта
12:33
РФ готовит блокировку Telegram: чиновники получат специальные SIM-карты
11:59
Авиаудар по Дружковке: россияне убили полицейского
11:55
На ВОТ Донетчины введут устный экзамен по истории
11:36
Троллейбусы в Славянске отправляют в эвакуацию
11:11
НРК «Гиена» прорвались и уничтожили объект РФ
10:31
Краматорск попал под российский обстрел, есть повреждения
10:26
Россия применила по Донецкой области четыре авиабомбы, FPV-дроны и артиллерию
10:20
В СИЗО умер подозреваемый в убийстве пятерых переселенцев в Ровенской области
10:20
ГСЧС раскрыла данные об эвакуации с Донетчины в феврале
09:49
«АТЕШ» парализовал логистику РФ на Покровском направлении
09:39
В Екатеринбурге подорвался подозреваемый в теракте — СМИ
09:20
Дроновая атака на Украину: ПВО сбила 127 целей
09:06
МВФ перечислил Украине первые $1,5 млрд по программе EFF
08:58
Дональд Трамп заявил, что Байден передал Украине огромное количество вооружения
08:29
За сутки в Донецкой области погибли шесть мирных жителей
08:00
Генштаб ВСУ: за сутки уничтожен российский корабль и более полутора тысяч беспилотников
22:58
Российские войска пытаются очень активно продвигаться в направлении Константиновки – DeepState
все новости
ВИДЕО
Удар дрона РФ по гражданскому автомобилю. РФ ударила по гражданскому авто под Сумами: водитель ранен
03 марта, 14:14
Взрыв робота-камикадзе на объекте РФ. НРК «Гиена» прорвались и уничтожили объект РФ
03 марта, 11:11
Эвакуация из Дружковки. ГСЧС раскрыла данные об эвакуации с Донетчины в феврале
03 марта, 10:20
Место взрыва. В Екатеринбурге подорвался подозреваемый в теракте — СМИ
03 марта, 09:39
Последствия удара по центральному отделению «Укрпочты» в Дружковке. Фото: кадр из видео «Прилет был мощным»: российские войска ударили по центральному отделению «Укрпочты» в Дружковке
02 марта, 21:41
Момент «прилета» по базе «Рубикона». В Донецкой области уничтожена база операторов дронов «Рубикон»
02 марта, 19:49

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор