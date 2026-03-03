Украина с начала года освободила 460 квадратных километров территории – Зеленский

Президент Украины Владимира Зеленский. Фото: ОПУ

С начала 2026 года украинская армия освободила 460 квадратных километров территории. Об этом в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera сообщил президент Украины Владимира Зеленский.



По его словам, глава Кремля Владимир Путин проиграл свое зимнее наступление.



«Он атаковал электростанции в сильный мороз. Он хотел нас разделить. Он пытался настроить гражданское население против армии, чтобы заставить ее прекратить боевые действия. Однако он потерпел неудачу. Теперь россияне попробуют весеннее наступление, но я думаю, что они снова проиграют – много солдат погибнет зря», – заявил Зеленский.

Напомним, что ВСУ в феврале впервые со времени Курской операции отбили больше территории, чем смогла захватить Россия.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко