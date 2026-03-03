РФ маскирует антенны под деревья: новая тактика на фронте

Антенну скрывают в «искусственном стволе»: пример маскировки оборудования на фронте.

Российские военные начали применять новый способ маскировки оборудования на линии фронта — антенны связи и управления БПЛА скрывают внутри конструкций, имитирующих стволы деревьев. Об этом сообщают военные, информируют «Новости Донбасса».



Советник министра обороны Украины, специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов, отметил, что одной из приоритетных задач остаётся выявление и уничтожение средств РЭБ, РЭР и пунктов управления беспилотниками.



«Все это объединяют антенны, которые сложно скрыть от опытной аэроразведки. Внутри — пластиковая сетка как основа», — подчеркнул он.

Конструкция из пластиковой сетки и монтажной пены используется для сокрытия антенн связи.

На опубликованных снимках видно, что каркас конструкции создаётся из пластиковой сетки, затем заполняется монтажной пеной и окрашивается для имитации древесной коры. Внутри размещается антенное оборудование.



После потери стабильного доступа к спутниковому интернету Starlink российские подразделения вынуждены строить так называемые «Wi-Fi-мосты» для поддержания связи на передовых позициях, что требует установки дополнительных антенн и ретрансляторов.



Ранее также сообщалось о попытках маскировать миномётные позиции под завалы разрушенных зданий.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»