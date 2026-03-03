ВСУ поразили элементы российской ПВО в оккупированных Крыму и Луганской области

Иллюстрация. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины в рамках снижения военно-экономического и противовоздушного потенциалов РФ нанесли серию ударов по целям на оккупированных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Поражены радиолокационная станция ЗРК С-300 в селе Титаровка на Луганщине, РЛС ​​обнаружения воздушных целей «Сопка-2» и РЛС 39Н6 «Каста-2Е2» в Крыму.



Также украинские войска поразили расположение ремонтного подразделения мотострелковой бригады ВС РФ в селе Зачатовка, пункты управления БПЛА вблизи городов Покровск и Родинское Донецкой области.



«Системное уничтожение радиолокационных станций и пунктов управления БПЛА ослабляет возможности противника по контролю воздушного пространства, координации дронов и прикрытия своих войск», – отметили в ГШ.

Напомним, что ночью 1 марта беспилотники атаковали позиции российской ПВО в Тульской области РФ, в результате чего существенно повреждена РЛС.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко