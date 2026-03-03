Армия РФ пытается обойти основные силы украинских войск в районе Мирнограда: в ВСУ назвали направления

Ситуация в районе Мирнограда. Фото: карта DeepState

На Покровском направлении ситуация остается сложной. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



По словам военных, в районе города Мирноград российским войскам не удается напрямую прорвать украинские позиции, поэтому они пытаются обойти основные силы ВСУ с северо-востока и юго-запада.



«На этом направлении зафиксировано увеличение количества квадроциклов. Враг использует их благодаря лучшей проходимости и грузоподъемности. Бывают случаи, когда оккупанты передвигаются вчетвером на одном транспортном средстве. Однако, несмотря на очевидные преимущества, квадроциклы имеют и существенные недостатки, в частности ограниченную маневренность, что облегчает работу пилотам ударных дронов», – отметили в ГВ «Восток».

Напомним, что Украина с начала года освободила 460 квадратных километров территории.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко