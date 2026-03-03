Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Бывшего главу ГПСУ Сергея Дейнеко мобилизовали и назначили начальником Луганского пограничного отряда: его подозревают в коррупции
03 марта 2026, 21:12

На основании Закона Украины «О воинской обязанности» бывшего главу ГПСУ, генерал-лейтенанта Сергея Дейнеко призвали для прохождения службы по мобилизации. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, в соответствии с Положением о прохождении военной службы в ГПСУ Дейнеко назначили на должность начальника Луганского пограничного отряда.

«Обстоятельства его освобождения от военной службы на законодательном уровне не ограничивают дальнейшую возможность прохождения службы в ГПСУ по мобилизации. На должность в боевую бригаду он назначен ввиду приобретенного ранее военного опыта по защите страны и выполнения заданий подразделениями пограничного ведомства», – отметил Демченко.

Напомним, что 4 января президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Дейнеко с должности главы пограничной службы.

22 января Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Дейнеко о подозрении в регулярном получении взяток за способствование контрабанды сигарет из Украины в ЕС.

Уже 30 января Высший антикоррупционный суд избрал бывшему главе ГПСУ меру пресечения в виде залога на сумму 10 миллионов гривен.

Приказом от 2 февраля на основании решения ВВК Дейнеко освободили от военной службы. В тот же день за него внесли залог.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

