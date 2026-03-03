Атака на Краснодарский край: дроны ударили по ключевому узлу российского энергомоста в оккупированный Крым

Подстанция «Тамань» в Краснодарском крае. Фото: открытые источники

27 февраля около 02:00 беспилотники атаковали электрическую подстанцию 500 кВ «Тамань» в Темрюкском районе Краснодарского края РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на источники в МЧС России.



Объект атаковали 13 дронов. В результате удара возник пожар, подстанция частично выведена из строя. Уничтожены автотрансформаторы АТ1 и АТ2.



ПС «Тамань» – это крупная магистральная подстанция класса 500 кВ, входящая в Единую энергосистему России. Подстанция является одним из ключевых узлов энергомоста через Керченский пролив. Через нее передается часть мощности в энергосистему оккупированного Крыма. Через «Тамань» проходят все четыре нитки энергомоста из Краснодарского края в Крым.

Напомним, что ВСУ поразили элементы российской ПВО в оккупированных Крыму и Луганской области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко