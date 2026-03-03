Российская армия пытается отрезать от логистики Лиман – ГВА

Ситуация в районе Лимана. Фото: карта DeepState

Войска России на сегодняшний день постоянно перебивают украинские логистические пути в город Лиман Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Лиманской городской военной администрации Александр Журавлев.



Он напомнил, что город находится за рекой Северский Донец.



«И на сегодняшний день очень важно проводить эвакуацию населения. Очень важно проводить доставку гуманитарной помощи. Потому что действительно есть такие места, где они совсем непроездные. Однако благодаря нашим Вооруженным силам, благодаря нашим коммунальным предприятиям мы постоянно пытаемся их восстанавливать. И чаще у нас это выходит. Но, к сожалению, это работает день-два, и снова обстрелы, и снова это все разрушается», – сказал Журавлев.

Напомним, что армия РФ пытается обойти основные силы украинских войск в районе города Мирноград на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко