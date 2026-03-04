Повышение после атаки по «Охматдету»: российский генерал отдал приказ на ракетный удар

Скриншот

Служба безопасности Украины задокументировали новые факты военных преступлений со стороны российского генерал-майора Сергея Кувалдина — действующего командующего дальней авиацией военно-воздушных сил РФ.



По материалам следствия, 8 июля 2024 года он отдал боевой приказ нанести ракетный удар по Национальной детской специализированной больнице «Охматдет» в Киеве. Следствие установило, что по медицинскому учреждению была выпущена стратегическая крылатая ракета Х-101 класса «воздух—земля».



Пуск осуществлялся с российского бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Ракеты Х-101 программируются по заранее заданным координатам, что указывает на целенаправленный характер удара по медицинскому учреждению.

В результате атаки погибли двое гражданских — врач и родственник одной из пациенток.

Ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере 34 человека, среди них — девять детей. Несколько корпусов больницы получили масштабные разрушения, уничтожено специализированное оборудование, необходимое для лечения тяжелобольных детей.



На момент нанесения удара Кувалдин занимал должность первого заместителя командующего — начальника штаба дальней авиации ВВС РФ. Вскоре после ракетной атаки по «Охматдету» он получил повышение и был назначен командующим дальней авиацией вооруженных сил страны-агрессора.



На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Кувалдину о подозрении в военном преступлении, повлекшем гибель людей.

Поскольку подозреваемый находится на территории Российской Федерации, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности.

Ранее СБУ уже объявляла Кувалдину заочное подозрение за командование ракетной атакой по инфраструктуре объекта всемирного наследия ЮНЕСКО во Львове в ночь с 3 на 4 сентября 2024 года.

Напомним, Министерство культуры и информации создало платформу, на которой фиксирует все разрушенные объекты.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»