В 2025 году в РФ въехали более 32 тысяч граждан Украины

05 марта 2026, 08:40

В течение 2025 года на территорию России въехали 32 570 граждан Украины. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на данные официальной статистики. Согласно опубликованной информации, подавляющее большинство поездок носили частный характер.

Так, 30 714 украинцев указали целью визита именно личные дела. Еще 1386 человек сообщили, что прибыли в Россию по деловым вопросам. Небольшая часть граждан Украины приезжала по другим причинам: 168 человек указали, что приехали на работу, 135 — для обучения.

Кроме того, 133 украинца назвали целью поездки отдых, а 33 человека пересекли страну транзитом. Отдельно приводятся данные о способах пересечения границы. Более 31 тысячи прибывших в 2025 году въехали в Россию авиатранспортом. Еще 1079 человек пересекли границу на автомобиле, а 143 человека прибыли пешком.

Для сравнения, в 2024 году российскую границу пересекли около 58 тысяч граждан Украины. Как и годом ранее, основной причиной поездок тогда также назывались частные визиты, а наиболее распространенным способом въезда оставался авиаперелет.

Напомним, ГСЧС Украины раскрыла данные об эвакуации из Донецкой области в феврале.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Места
Украина-РФ
Прочее
Миграция
