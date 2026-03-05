Стало известно, сколько дронов РФ перехватила ПВО за ночь

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
05 марта 2026, 08:28

В ночь на 5 марта российские войска осуществили атаку беспилотниками по территории Украины. Всего было запущено 155 ударных дронов различных типов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным военных, атака началась около 18:30 4 марта. Среди применённых беспилотников были ударные дроны типа «Шахед», а также БпЛА моделей «Гербера», «Италмас» и другие типы. Около ста из запущенных дронов составляли именно «Шахеды».

По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 136 вражеских беспилотников. При этом зафиксированы попадания 18 ударных БпЛА на восьми локациях. Кроме того, падение обломков сбитых дронов отмечено ещё на трёх локациях.



В Воздушных силах ВСУ также сообщили, что атака продолжается. По их данным, в воздушном пространстве Украины остаются несколько российских беспилотников.

«Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности», — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

