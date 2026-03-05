РФ ударила по неработающей базе отдыха в Одесской области

Фото: ГСЧС Одесской области

В Одесской области спасатели ликвидировали последствия ночной российской атаки. Под ударом оказалось побережье Белгород-Днестровского района.



По информации экстренных служб, в результате обстрела возник пожар на территории неработающей базы отдыха. Огонь быстро распространился на деревянные домики и охватил площадь около 250 квадратных метров.



Спасатели локализовали возгорание, не допустив дальнейшего распространения огня на соседние строения. Тем не менее, расположенное рядом здание получило значительные повреждения.



Кроме того, в результате атаки были повреждены транспортные средства, находившиеся поблизости. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В соцсетях сообщают, что удар, вероятно, пришелся по району курортного поселка Затока.

Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, днем ранее, 4 марта, РФ ударила по югу Одесской области: есть раненые, среди них — дети.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»