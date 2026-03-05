Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Армия РФ за сутки ударила по нескольким населенным пунктам Донетчины: погибли два человека, еще пять – ранены
05 марта 2026, 08:43

Армия РФ за сутки ударила по нескольким населенным пунктам Донетчины: погибли два человека, еще пять – ранены

Последствия удара по Славянску. Фото: Славянская ГВА Последствия удара по Славянску. Фото: Славянская ГВА

За 4 марта россияне убили двух жителей Донецкой области – в городе Константиновка. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Еще пять человек в области за сутки получили ранения: три – в городе Славянск, один – в городе Дружковка и один – в поселке Райгородок.

Напомним, что ночью 3 марта российская авиация сбросила авиабомбы на Славянск, в результате чего повреждены более 60 домов, есть погибший и раненые.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Люди
Вадим Филашкин
Славянск Константиновка Дружковка Донецкая область
ВС РФ
Война Погибшие раненые обстрелы
