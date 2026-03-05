ССО уничтожили район базирования системы ПВО в Крыму и склад ГСМ в Мариуполе

Удар по складу ГСМ в оккупированном Мариуполе. Фото: кадр из видео

В последние дни Силы специальных операций ВСУ нанесли серию ударов по объектам обеспечения российских войск на оккупированных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.



В результате уничтожен район базирования зенитно-ракетной системы С-400 в селе Орловка в оккупированном Крыму.



На захваченной Донетчине ВСУ также поразили три склада горюче-смазочных материалов – один в Мариуполе и два в поселке Новоамвросиевское, в соседнем городе Амвросиевка уничтожили склад материально-технического обеспечения. Кроме того, уничтожили объект ремонтно-восстановительного подразделения ВС РФ в оккупированном поселке Зачатовка.



«Уничтожение складов ГСМ и МТС существенно подрывает наступательный потенциал врага», – отметили в ССО.

Напомним, что ВСУ поразили ретранслятор пункта управления «шахедами» и склад боеприпасов в оккупированных Крыму и Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко