Ощадбанк заявил о задержании инкассаторов и $40 млн в Венгрии

Отделение «Ощадбанка» в Украине.

«Ощадбанк» сообщил о задержании в Венгрии двух инкассаторских автомобилей банка вместе с сотрудниками и перевозимыми ценностями. Об этом говорится в официальном заявлении финансового учреждения, которое является вторым по объёму активов среди банков Украины.



По информации пресс-службы банка, 5 марта 2026 года два автомобиля инкассаторской службы «Ощадбанка», в которых находились семь сотрудников бригады инкассации, были задержаны на территории Венгрии во время регулярной перевозки иностранной валюты и банковских металлов между Raiffeisen Bank (Австрия) и «Ощадбанком» в Украине.



Согласно данным GPS-навигации, задержанные автомобили сейчас находятся в центре Будапешта рядом с одним из силовых ведомств Венгрии. Местонахождение транспорта подтвердили представители посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел Украины.



При этом местонахождение сотрудников банка на данный момент неизвестно.



В «Ощадбанке» подчеркнули, что перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения с Raiffeisen Bank (Австрия). Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими таможенными процедурами Европейского союза.



По данным банка, в задержанных автомобилях находились ценности на сумму около 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг золота. Финансовое учреждение потребовало немедленного освобождения своих сотрудников и возвращения имущества в Украину.



Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что венгерские власти фактически задержали в Будапеште семерых граждан Украины. По его словам, они являются сотрудниками государственного «Ощадбанка» и управляли банковскими автомобилями, следовавшими транзитом между Австрией и Украиной.



МИД Украины уже направил официальную ноту с требованием немедленно освободить украинских граждан.



Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не пойдёт на компромиссы и намерен «силой прорвать украинскую нефтяную блокаду», чтобы возобновить поставки энергоресурсов по трубопроводу «Дружба».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»