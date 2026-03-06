Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украинская армия продвинулась под Константиновкой – ISW
06 марта 2026, 09:57

Украинская армия продвинулась под Константиновкой – ISW

Ситуация в районе Константиновки. Фото: карта ISW Ситуация в районе Константиновки. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись на Константиновском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 3 и 4 марта, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись к юго-востоку и югу от города Константиновка.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Константиновском направлении за минувшие сутки российская армия атаковала 19 раз.

Напомним, что армия РФ накапливает резервы и готовится к активизации наступления в Покровско-Мирноградской агломерации.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Места
Константиновка
Организации
Всу ВС РФ ISW
Прочее
Война ситуация на фронте продвижение ВСУ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:15
Оккупанты задержали 18-летнюю жительницу Волновахи за «госизмену»
07:47
В Геническе усилили охрану электрической подстанции — «АТЕШ»
20:47
В оккупированном Мариуполе сообщили о самоубийстве школьника: блогер, рассказавший о трагедии, опасается преследования
19:44
В оккупированном Курахово до сих пор решают, как завезти хлеб и лекарства
19:09
Депутата «Единой России» в оккупированной Волновахе арестовали за растрату в особо крупном размере
16:50
За шесть переводов ВСУ 13 лет колонии: приговор жительнице Мариуполя
09:29
В Мелитополе проверяют репетиторов по истории
15:35
Опубликованы последствия ударов по заводу в Евпатории
11:55
На ВОТ Донетчины введут устный экзамен по истории
09:49
«АТЕШ» парализовал логистику РФ на Покровском направлении
18:38
Мосты через Айдар остаются затопленными в 11 селах
16:51
Группировка «ДНР» выпустила новую медаль — теперь за захват Покровска и Мирнограда
15:07
ВСУ поразили две российские РЛС на Луганщине и сосредоточение живой силы армии РФ в Донецкой области
13:43
На ВОТ Херсонской области при ударе погибли 5 полицейских
11:49
Участник захвата Мариуполя получил «руководящую должность» в оккупационной администрации
10:50
На ВОТ отказывают в инсулине без паспорта РФ — АТЕШ
10:20
Водовод «Дон—Донбасс»: на «спасении от обезвоживания» украли полмиллиарда
17:49
Отключения газа и конфискации: на оккупированных территориях вступили в силу новые законы РФ
17:04
Фигурантка списка похитителей детей назначена «детским омбудсменом»
15:57
В Горловке коллаборанты доносят на своих соседей и отбирают жилье
все новости
11:44
Цены на нефть выросли на 16% за неделю из-за войны на Ближнем Востоке
11:15
Армия РФ разрушила объекты критической инфраструктуры в Дружковке: микрорайон города без отопления
11:01
ГУР поразило корабли и авиацию российских войск в оккупированном Крыму: кадры
11:01
Fox News показал украинские дроны как «американские»
10:40
Российская армия атаковала энергетику в Донецкой области: без света осталась часть абонентов
10:15
Оккупанты задержали 18-летнюю жительницу Волновахи за «госизмену»
09:57
Украинская армия продвинулась под Константиновкой – ISW
09:46
Российские войска за сутки ранили одного жителя Донецкой области
09:30
Ощадбанк заявил о задержании инкассаторов и $40 млн в Венгрии
09:01
Российские дроны атаковали Славянск: повреждены дома и техника
08:53
Ночная атака РФ: ПВО сбила 111 дронов из 141
08:48
Дружковка – полностью без воды из-за отключения электроснабжения
22:33
Двое пехотинцев почти 3 месяца держали оборону на позиции Константиновском направлении
21:59
Трамп заявил, что Путин готов заключить мирное соглашение, а Зеленского обвинил в затягивании переговоров
21:30
Украина получила от США запрос на поддержку в защите от «шахедов» на Ближнем Востоке — Зеленский
20:50
Митрополит Арсений не явился в суд: причина
19:53
Главой Краматорской районной военной администрации назначили Викторию Набокову
18:54
В прифронтовой Добропольской громаде остается более 1000 жителей
18:20
Свет 6 марта будут отключать не всем: прогноз «Укрэнерго»
17:46
Силы обороны получили новый оптоволоконный дрон с рекордной дальностью поражения
все новости
ВИДЕО
Удар по российскому кораблю в оккупированном Крыму. Фото: кадр из видео ГУР поразило корабли и авиацию российских войск в оккупированном Крыму: кадры
06 марта, 11:01
Уничтожение «Шахеда» в небе над Украиной. Fox News показал украинские дроны как «американские»
06 марта, 11:01
18-летняя жительница Волновахи, задержанная оккупантами за «госизмену». Оккупанты задержали 18-летнюю жительницу Волновахи за «госизмену»
06 марта, 10:15
Военные вернулись с позиции. Фото: скриншот Двое пехотинцев почти 3 месяца держали оборону на позиции Константиновском направлении
05 марта, 22:33
Удар по штурмовым группам РФ. МиГ-29 ВСУ уничтожили скопление штурмовых групп РФ
05 марта, 16:12
Удар по складу ГСМ в оккупированном Мариуполе. Фото: кадр из видео Силы обороны ударили по району базирования системы ПВО в Крыму и уничтожили склад оккупантов в Мариуполе
05 марта, 15:37
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор