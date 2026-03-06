Украинская армия продвинулась под Константиновкой – ISW

Ситуация в районе Константиновки. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись на Константиновском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 3 и 4 марта, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись к юго-востоку и югу от города Константиновка.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Константиновском направлении за минувшие сутки российская армия атаковала 19 раз.

Напомним, что армия РФ накапливает резервы и готовится к активизации наступления в Покровско-Мирноградской агломерации.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко