Оккупанты задержали 18-летнюю жительницу Волновахи за «госизмену»
06 марта 2026, 10:15

В оккупированной Волновахе Донецкой области российские силовики заявили о задержании 18-летней местной жительницы по подозрению в «государственной измене». Об этом сообщило российское государственное агентство ТАСС, передают «Новости Донбасса».

По версии российской стороны, девушка якобы установила контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины через мессенджер Telegram.

Утверждается, что она передавала информацию о местах дислокации подразделений Вооружённых сил РФ, расположении административных зданий, а также некоторые сведения о местных жителях.

Позднее российские оккупационные структуры опубликовали видеозапись допроса задержанной. На кадрах показана 18-летняя жительница Волновахи, которую российская сторона подозревает в «госизмене».

Напомним, Волноваха находится под российской оккупацией с 2022 года.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

