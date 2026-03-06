Оккупанты задержали 18-летнюю жительницу Волновахи за «госизмену»

18-летняя жительница Волновахи, задержанная оккупантами за «госизмену».

В оккупированной Волновахе Донецкой области российские силовики заявили о задержании 18-летней местной жительницы по подозрению в «государственной измене». Об этом сообщило российское государственное агентство ТАСС, передают «Новости Донбасса».



По версии российской стороны, девушка якобы установила контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины через мессенджер Telegram.



Утверждается, что она передавала информацию о местах дислокации подразделений Вооружённых сил РФ, расположении административных зданий, а также некоторые сведения о местных жителях.



Позднее российские оккупационные структуры опубликовали видеозапись допроса задержанной. На кадрах показана 18-летняя жительница Волновахи, которую российская сторона подозревает в «госизмене».

Кадры допроса 18-летней жительницы Волновахи, которая подозревается в госизмене pic.twitter.com/TQqq8xfhBZ — Garry (@Garry417271035) March 6, 2026

Напомним, Волноваха находится под российской оккупацией с 2022 года.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»