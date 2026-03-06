Российская армия атаковала энергетику в Донецкой области: без света осталась часть абонентов

Войска России ударили по энергетической инфраструктуре в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



В результате атаки обесточена часть потребителей в регионе.



«Везде, где это позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей», – заявили в компании.

Напомним, что 5 марта российские дроны атаковали город Славянск на Донетчине, в результате чего повреждены дома и техника.

