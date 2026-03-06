Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Fox News показал украинские дроны как «американские»
06 марта 2026, 11:01

Fox News показал украинские дроны как «американские»

Уничтожение «Шахеда» в небе над Украиной. Уничтожение «Шахеда» в небе над Украиной.

В эфире американского телеканала Fox News в сюжете о военных технологиях США использовали видеокадры с украинскими дронами-перехватчиками Wild Hornets, предназначенными для уничтожения беспилотников типа «Шахед», сообщают «Новости Донбасса».

В материале рассказывали о «высокотехнологичном арсенале США» и применении искусственного интеллекта в американских беспилотниках во время операций за рубежом. Однако в видеоряде демонстрировались кадры работы украинских дронов. На это обратил внимание американский журналист Джей Пи Линдсли.

«Я когда-то работал на основателя Fox, поэтому знаю, сколько кабельных медиа и подкастов — это чепуха. Но давайте воспринимать это как хороший знак для Украины: американские скептики считают украинскую работу настолько крутой, что выдают её за свою», — написал он.

Украинский производитель беспилотников «Дикие Шершни» также отреагировал на сюжет в комментарии под видео телеканала.

Охота на «Шахед».

В компании отметили, что в ролике показан перехватывающий дрон STING — разработка инженеров Wild Hornets, который используется подразделениями украинской противовоздушной обороны для уничтожения беспилотников типа Shahed.

Разработчики подчеркнули, что этот результат стал итогом длительной совместной работы инженеров и украинских военных. Также в компании поблагодарили за международную поддержку и доверие к их разработкам, добавив, что больше видео перехватов и отзывов украинских военных доступно на их страницах.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Сша
Прочее
БПЛА Шахед украинские беспилотники дроны Wild Hornets Дикие Шершни перехват дронов Shahed
Организации
Fox News

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:15
Оккупанты задержали 18-летнюю жительницу Волновахи за «госизмену»
07:47
В Геническе усилили охрану электрической подстанции — «АТЕШ»
20:47
В оккупированном Мариуполе сообщили о самоубийстве школьника: блогер, рассказавший о трагедии, опасается преследования
19:44
В оккупированном Курахово до сих пор решают, как завезти хлеб и лекарства
19:09
Депутата «Единой России» в оккупированной Волновахе арестовали за растрату в особо крупном размере
16:50
За шесть переводов ВСУ 13 лет колонии: приговор жительнице Мариуполя
09:29
В Мелитополе проверяют репетиторов по истории
15:35
Опубликованы последствия ударов по заводу в Евпатории
11:55
На ВОТ Донетчины введут устный экзамен по истории
09:49
«АТЕШ» парализовал логистику РФ на Покровском направлении
18:38
Мосты через Айдар остаются затопленными в 11 селах
16:51
Группировка «ДНР» выпустила новую медаль — теперь за захват Покровска и Мирнограда
15:07
ВСУ поразили две российские РЛС на Луганщине и сосредоточение живой силы армии РФ в Донецкой области
13:43
На ВОТ Херсонской области при ударе погибли 5 полицейских
11:49
Участник захвата Мариуполя получил «руководящую должность» в оккупационной администрации
10:50
На ВОТ отказывают в инсулине без паспорта РФ — АТЕШ
10:20
Водовод «Дон—Донбасс»: на «спасении от обезвоживания» украли полмиллиарда
17:49
Отключения газа и конфискации: на оккупированных территориях вступили в силу новые законы РФ
17:04
Фигурантка списка похитителей детей назначена «детским омбудсменом»
15:57
В Горловке коллаборанты доносят на своих соседей и отбирают жилье
все новости
11:44
Цены на нефть выросли на 16% за неделю из-за войны на Ближнем Востоке
11:15
Армия РФ разрушила объекты критической инфраструктуры в Дружковке: микрорайон города без отопления
11:01
ГУР поразило корабли и авиацию российских войск в оккупированном Крыму: кадры
11:01
Fox News показал украинские дроны как «американские»
10:40
Российская армия атаковала энергетику в Донецкой области: без света осталась часть абонентов
10:15
Оккупанты задержали 18-летнюю жительницу Волновахи за «госизмену»
09:57
Украинская армия продвинулась под Константиновкой – ISW
09:46
Российские войска за сутки ранили одного жителя Донецкой области
09:30
Ощадбанк заявил о задержании инкассаторов и $40 млн в Венгрии
09:01
Российские дроны атаковали Славянск: повреждены дома и техника
08:53
Ночная атака РФ: ПВО сбила 111 дронов из 141
08:48
Дружковка – полностью без воды из-за отключения электроснабжения
22:33
Двое пехотинцев почти 3 месяца держали оборону на позиции Константиновском направлении
21:59
Трамп заявил, что Путин готов заключить мирное соглашение, а Зеленского обвинил в затягивании переговоров
21:30
Украина получила от США запрос на поддержку в защите от «шахедов» на Ближнем Востоке — Зеленский
20:50
Митрополит Арсений не явился в суд: причина
19:53
Главой Краматорской районной военной администрации назначили Викторию Набокову
18:54
В прифронтовой Добропольской громаде остается более 1000 жителей
18:20
Свет 6 марта будут отключать не всем: прогноз «Укрэнерго»
17:46
Силы обороны получили новый оптоволоконный дрон с рекордной дальностью поражения
все новости
ВИДЕО
Удар по российскому кораблю в оккупированном Крыму. Фото: кадр из видео ГУР поразило корабли и авиацию российских войск в оккупированном Крыму: кадры
06 марта, 11:01
Уничтожение «Шахеда» в небе над Украиной. Fox News показал украинские дроны как «американские»
06 марта, 11:01
18-летняя жительница Волновахи, задержанная оккупантами за «госизмену». Оккупанты задержали 18-летнюю жительницу Волновахи за «госизмену»
06 марта, 10:15
Военные вернулись с позиции. Фото: скриншот Двое пехотинцев почти 3 месяца держали оборону на позиции Константиновском направлении
05 марта, 22:33
Удар по штурмовым группам РФ. МиГ-29 ВСУ уничтожили скопление штурмовых групп РФ
05 марта, 16:12
Удар по складу ГСМ в оккупированном Мариуполе. Фото: кадр из видео Силы обороны ударили по району базирования системы ПВО в Крыму и уничтожили склад оккупантов в Мариуполе
05 марта, 15:37
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор