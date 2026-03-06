Fox News показал украинские дроны как «американские»

Уничтожение «Шахеда» в небе над Украиной.

В эфире американского телеканала Fox News в сюжете о военных технологиях США использовали видеокадры с украинскими дронами-перехватчиками Wild Hornets, предназначенными для уничтожения беспилотников типа «Шахед», сообщают «Новости Донбасса».



В материале рассказывали о «высокотехнологичном арсенале США» и применении искусственного интеллекта в американских беспилотниках во время операций за рубежом. Однако в видеоряде демонстрировались кадры работы украинских дронов. На это обратил внимание американский журналист Джей Пи Линдсли.

This is insufferable. Some so-called expert is blah-blah-blahing on Fox News about American drone tech used in Iran while Fox shows b-roll of what is actually Ukrainian Wild Hornet drones destroying Iranian Shahed drones.



Please don't listen to running mouths filled with… pic.twitter.com/DX6Waxf1aA — JP Lindsley | Journalist (@JPLindsley) March 5, 2026

«Я когда-то работал на основателя Fox, поэтому знаю, сколько кабельных медиа и подкастов — это чепуха. Но давайте воспринимать это как хороший знак для Украины: американские скептики считают украинскую работу настолько крутой, что выдают её за свою», — написал он.



Украинский производитель беспилотников «Дикие Шершни» также отреагировал на сюжет в комментарии под видео телеканала.

Охота на «Шахед».

В компании отметили, что в ролике показан перехватывающий дрон STING — разработка инженеров Wild Hornets, который используется подразделениями украинской противовоздушной обороны для уничтожения беспилотников типа Shahed.



Разработчики подчеркнули, что этот результат стал итогом длительной совместной работы инженеров и украинских военных. Также в компании поблагодарили за международную поддержку и доверие к их разработкам, добавив, что больше видео перехватов и отзывов украинских военных доступно на их страницах.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»