ГУР поразило корабли и авиацию российских войск в оккупированном Крыму: кадры

Удар по российскому кораблю в оккупированном Крыму. Фото: кадр из видео

В феврале спецподразделение «Призраки» ГУР поразило корабли и авиацию российской армии в оккупированном Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.



Среди пораженных целей сторожевой корабль проекта 22460 «Охотник», морской буксир проекта 1496М1, корабль проекта 16640, десантный катер проекта 02510 «БК-16», вертолет Ка-27, радиолокационная станция из состава ЗРК С-400 и беспилотник «Форпост».

Напомним, что 4 марта ВСУ поразили ретранслятор пункта управления «шахедами» и склад боеприпасов в оккупированных Крыму и Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко