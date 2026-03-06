Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Цены на нефть выросли на 16% за неделю из-за войны на Ближнем Востоке
06 марта 2026, 11:44

Цены на нефть выросли на 16% за неделю из-за войны на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть демонстрируют самый резкий недельный рост с 2022. Мировые цены на нефть демонстрируют самый резкий недельный рост с 2022.

Мировые цены на нефть демонстрируют самый резкий недельный рост с 2022 года на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По данным немецкого издания BILD, стоимость сырья за неделю может увеличиться примерно на 16%.

Рост котировок связывают с конфликтом вокруг Ирана и возможными последствиями для глобального энергетического рынка. Напряжённость влияет на производителей нефти, импортёров и международные судоходные компании.

В течение недели цена североморской нефти марки Brent заметно выросла. Однако в пятницу утром котировки немного скорректировались и снизились примерно на 1% — до 84,58 доллара за баррель. Накануне, в четверг, Brent подорожала на 4,9%.

На фоне колебаний на энергетическом рынке в отдельных регионах уже фиксируются последствия для топливного сектора. Так, в оккупированном Севастополе сообщили о нехватке бензина на некоторых автозаправочных станциях.

В то же время в Украине крупные сети АЗС пока не повышали цены. По данным «Экономической правды», 5 марта такие операторы, как Ukrnafta, OKKO, UPG и WOG, сохранили прежние цены на бензин и дизельное топливо.

Вместе с тем ряд региональных сетей, включая Marshal, BVS и AutoTrans, продолжили постепенно повышать стоимость топлива — в среднем на 1–3 гривны за литр.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

