Цены на нефть выросли на 16% за неделю из-за войны на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть демонстрируют самый резкий недельный рост с 2022 года на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По данным немецкого издания BILD, стоимость сырья за неделю может увеличиться примерно на 16%.



Рост котировок связывают с конфликтом вокруг Ирана и возможными последствиями для глобального энергетического рынка. Напряжённость влияет на производителей нефти, импортёров и международные судоходные компании.



В течение недели цена североморской нефти марки Brent заметно выросла. Однако в пятницу утром котировки немного скорректировались и снизились примерно на 1% — до 84,58 доллара за баррель. Накануне, в четверг, Brent подорожала на 4,9%.



На фоне колебаний на энергетическом рынке в отдельных регионах уже фиксируются последствия для топливного сектора. Так, в оккупированном Севастополе сообщили о нехватке бензина на некоторых автозаправочных станциях.



В то же время в Украине крупные сети АЗС пока не повышали цены. По данным «Экономической правды», 5 марта такие операторы, как Ukrnafta, OKKO, UPG и WOG, сохранили прежние цены на бензин и дизельное топливо.



Вместе с тем ряд региональных сетей, включая Marshal, BVS и AutoTrans, продолжили постепенно повышать стоимость топлива — в среднем на 1–3 гривны за литр.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»