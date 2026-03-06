Армия РФ разрушила объекты критической инфраструктуры в Дружковке: микрорайон города без отопления

6 марта российские войска целенаправленно обстреляли и разрушили объекты критической инфраструктуры в городе Дружковка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.



В результате атаки 7-й микрорайон города остался без теплоснабжения.



«Просим жителей учесть эту ситуацию и принять решение о возможности дальнейшего пребывания на территории громады, которая из-за постоянных обстрелов становится все более опасной для жизни», – заявили в ГВА.

Напомним, что 6 марта Дружковка осталась полностью без воды из-за отключения электроснабжения.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко