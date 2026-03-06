Российская авиация ночью ударила по Дружковке: спасатели тушили пожар под угрозой повторных атак

Последствия атаки на Дружковку. Фото: ГСЧС

Ночью 6 марта российская авиация ударила по городу Дружковка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



В результате атаки загорелись частный дом и хозяйственное сооружение.



Спасатели работали под угрозой повторных ударов, неоднократно отходя в укрытие. Бойцы ГСЧС потушили пожар на площади 63 квадратных метра.

Напомним, что 6 марта армия РФ разрушила объекты критической инфраструктуры в Дружковке, в результате чего микрорайон города остался без отопления.



Также Дружковка осталась полностью без воды из-за отключения электроснабжения.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко