Россияне похитили 19 украинцев на Сумщине — Лубинец

На Сумщине российские оккупанты похитили 19 жителей села Сопычь. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своём Telegram-канале.
По его данным, сначала связь с гражданами Украины была потеряна, а затем их интервью появились на российском телеканале.
Такие действия являются нарушением международного гуманитарного права — принудительная депортация гражданского населения и грубое игнорирование законов и обычаев войны.
Лубинец незамедлительно обратился к уполномоченной по правам человека в РФ с требованием организовать срочное посещение похищенных граждан, проинформировать о состоянии их здоровья и условиях содержания, а главное — обеспечить их скорейшее возвращение домой.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях