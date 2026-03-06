Россияне похитили 19 украинцев на Сумщине — Лубинец

Село Сопычь расположено на границе с Брянской областью. От села до Сум около 180 км.

На Сумщине российские оккупанты похитили 19 жителей села Сопычь. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своём Telegram-канале.



По его данным, сначала связь с гражданами Украины была потеряна, а затем их интервью появились на российском телеканале.



Такие действия являются нарушением международного гуманитарного права — принудительная депортация гражданского населения и грубое игнорирование законов и обычаев войны.



Лубинец незамедлительно обратился к уполномоченной по правам человека в РФ с требованием организовать срочное посещение похищенных граждан, проинформировать о состоянии их здоровья и условиях содержания, а главное — обеспечить их скорейшее возвращение домой.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»