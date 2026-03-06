Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Второй этап обмена: домой вернулись 300 военных и 2 гражданских
06 марта 2026, 13:53

Второй этап обмена: домой вернулись 300 военных и 2 гражданских

Второй этап обмена: домой вернулись 300 военных и 2 гражданских

Сегодня, 6 марта, прошел второй и заключительный этап обмена пленными в соответствии с договоренностями в Женеве, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.



Из российской неволи возвращены 300 украинских военнослужащих и два гражданских лица.



Домой возвращаются защитники Сухопутных войск, ДШВ, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, Воздушных Сил, Сил Беспилотных Систем, а также бойцы Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.





Среди освобожденных — солдаты, сержанты и офицеры, младшему — 26 лет, старшему — 60. Координационный штаб выразил благодарность США и ОАЭ за посредничество и содействие в обмене.

Украинцы, участвовавшие в боях на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском направлениях и в обороне Мариуполя, пройдут медицинское обследование, лечение и реабилитацию. Они получат необходимую помощь, документы и денежные выплаты.



Напомним в четверг, 5 марта, между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

