Украина допускает санкции из-за задержания граждан в Венгрии — Сибига

Иллюстрация к заявлению МИД Украины о возможных санкциях после задержания украинских граждан в Будапеште. Создано ИИ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев оставляет за собой право инициировать санкции против лиц, причастных к задержанию украинских граждан в Будапеште. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.



По словам главы ведомства, утренние заявления венгерских чиновников свидетельствуют о том, что задержание семи граждан Украины могло быть связано с политическим давлением и внутренней избирательной кампанией в Венгрия.







Украинская сторона заявила, что не намерена мириться с подобными действиями и требует прекратить втягивать Украину во внутреннюю политику Венгрии. В МИД подчеркнули, что все причастные к задержанию и удержанию украинцев могут быть привлечены к ответственности, включая введение санкций и других ограничительных мер.



Кроме того, в ведомстве сообщили о намерении собрать иностранный дипломатический корпус, чтобы проинформировать партнеров о ситуации и опровергнуть обвинения в адрес Украины.

Ранее «Ощадбанк» сообщил о задержании в Венгрии двух инкассаторских автомобилей банка вместе с сотрудниками и ценностями.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»