Поляка уличили в продаже дронов, предназначенных для ВСУ

Дроны для ВСУ.

В Киевской области правоохранители разоблачили гражданина Польши, который продавал беспилотники, предназначенные для украинских военных. Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Киевской области Сергей Болвинов.



По данным следствия, десятки дронов, в том числе аппараты Yuneec и FPV-дроны, были переданы в Украину как гуманитарная помощь из США для одного из благотворительных фондов. В дальнейшем их должны были распределить между военными подразделениями.



Следствие установило, что иностранец выступал посредником между благотворительным фондом и военными. Однако вместо передачи техники он подделывал акты приёма-передачи, используя фальшивую печать одной из воинских частей. Благотворителям предоставлялись фиктивные документы, а дроны фактически оставались у него.



Позже мужчина находил покупателей и продавал полученные беспилотники. Во время контрольной закупки он реализовал 19 дронов, после чего правоохранители задокументировали его деятельность и задержали. Ему уже сообщили о подозрении в незаконном использовании гуманитарной помощи с целью получения прибыли. Следствие продолжается.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»