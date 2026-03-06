Россияне заявляют о новой тактике ВСУ: БПЛА-носители FPV-дронов

Российские Telegram-каналы начали распространять сообщения о якобы новой тактике применения беспилотников Силами обороны Украины.



По их утверждениям, украинские военные могут использовать беспилотники самолетного типа в качестве носителей для FPV-дронов, передают «Новости Донбасса».

На опубликованных кадрах видно БПЛА, под крыльями которого закреплены два небольших дрона. Предположительно они могут отделяться от носителя и выполнять ударные или разведывательные задачи.



В сообщениях также отмечается, что такая схема способна увеличить дальность применения FPV-дронов и доставлять их ближе к предполагаемым целям. Независимого подтверждения этой информации на данный момент нет.



Напомним, ранее сообщалось, что Россия также начала использовать беспилотники в качестве носителей FPV-дронов.



В июне 2025 года появилась информация о применении БПЛА «Молния» для таких задач, а позже в этой роли был замечен беспилотник «Гербера».

Кроме того, «Новости Донбасса» также писали, что РФ использует в качестве носителей FPV-дронов и ударные беспилотники типа «Шахед».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»