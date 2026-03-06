Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Пушилин заявил, что к 2028 году «надеются запустить» поезд из оккупированного Донецка в Москву
06 марта 2026, 16:49

Пушилин заявил, что к 2028 году «надеются запустить» поезд из оккупированного Донецка в Москву

Поезд в оккупированном Донецке. Фото: группировка «ДНР» Поезд в оккупированном Донецке. Фото: группировка «ДНР»

Поезда дальнего следования якобы «начнут курсировать» между оккупированной Донецкой области и регионами России к 2028 году. Об этом стало известно из заявления главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина, которого цитирует местное пророссийское издания «ДАН».

По его словам, запуск железнодорожного сообщения, которое свяжет оккупированные Донецк, Луганск, Мариуполь и Ростов-на-Дону, якобы планируется уже с 2026 года.

«А к 2028 году – это уже и дальние маршруты. Надеюсь, что такая возможность будет реализована. Долгожданный маршрут Донецк-Москва должен быть реализован. Долго мы его ждем», – сказал Пушилин.

Стоит отметить, что с начала оккупации части Донецкой области захватчики так и не смогли наладить железнодорожное сообщение. Например, вокзал в Донецке с 2014 года стоял законсервированным и не работал, а в мае 2025-го оккупанты «похвастались» прибытием туда одной электрички из захваченного Дебальцево.

Напомним, что ранее оккупанты анонсировали «планы запуска» электрички между Донецком, Луганском и Мариуполем.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Люди
Денис Пушилин
Места
Москва Ростов Луганск Мариуполь Донецк
Прочее
Поезд Оккупация
