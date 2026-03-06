«Шахтер» обыграл «Александрию» и закрепился на вершине УПЛ

Фото: ФК Шахтер

В 19-м туре УПЛ донецкий «Шахтёр» обыграл «Александрию» со счётом 1:0 и продолжает лидировать в чемпионате, сообщают «Новости Донбасса».



С первых минут футболисты «Шахтера» боролись не только с соперником, но и с состоянием газона на КСК «Ника», который мешал качественному комбинационному футболу. Тем не менее «оранжево-черные» контролировали мяч и создавали опасные моменты.



Уже в дебюте Траоре выводил Марлона Гомеса на пустые ворота, но тот не попал. Позже форвард Буркина-Фасо упал в штрафной после контакта с защитником – пенальти арбитр не назначил.



В середине тайма донечане активно били издали: удары Педриньо, Марлона Гомеса и Невертона не достигли цели. Дважды угрожал воротам Траоре, но мяч пролетел выше перекладины. В конце первого тайма хозяева также имели шанс – удар Ндиаги пришелся в штангу.



Второй тайм начался на встречных курсах. «Шахтер» продолжал давление и настойчиво искал возможность открыть счет. На 61-й минуте это удалось: быстрая атака левым флангом, прострел Педро Энрике – и Траоре в касание отправил мяч в пустые ворота.

Traore’s winner and other highlights of the Ukrainian Premier League match Oleksandriia Shakhtar #Shakhtar #OleksandriiaShakhtar



pic.twitter.com/02vObncWrG — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) March 6, 2026

Попытки Невертона и Марлона Гомеса увеличить счет не увенчались успехом. Судьи проигнорировали несколько спорных эпизодов с потенциальными пенальти, но это не повлияло на итоговый результат.



Финальный свисток зафиксировал победу «Шахтера» 1:0 над «Александрией». На следующей неделе «горняки» возвращаются в еврокубки – 12 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги конференций УЕФА против польского «Леха» на «Познань Стадиум».



Донецкий «Шахтер» после 19 матчей возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, набрав 44 очка и имея разницу мячей 47:12.

Турнирная таблица УПЛ.

Команда опережает ближайшего преследователя — «ЛНЗ» (Черкассы) — на шесть очков, а также команды «Полесье» (Житомир) и «Динамо» (Киев), которые занимают третье и четвёртое места соответственно.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»