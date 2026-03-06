Зеленский записал видео из центра Дружковки: президент заявил, что ВС РФ готовят наступление

Зеленский посетил Донетчину. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта посетил Донецкую область, где встретился с военнослужащими ключевых подразделений. По его словам, российские оккупанты готовят наступление этой весной. Об этом он сообщил в своем телеграм.



«Дружковка, Краматорск, Славянск, другие города. Россияне не отказываются от войны и здесь, на Донетчине, весной готовят наступление. Важно, чтобы наши позиции были сильными. Важно, чтобы обеспечение бригад было достаточно. Ребята держатся достойно. И именно так будет держаться и дальше наша страна, наша дипломатия, наш народ», — заявил он.



Лидер страны посетил позиции 28-й, 24-й и 100-й отдельных механизированных бригад, а также 36-й бригады морской пехоты.



Кроме того, Зеленский отметил бойцов государственными наградами и поблагодарил их за службу.



Ранее мы писали, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается сложной, российские оккупанты пытаются прорваться к центральной части села Гришино Покровской громады Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»