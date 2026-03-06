«Укрэнерго» предупредило о графиках отключений света на 7 марта

«Укрэнерго» предупредило о графиках отключений на 7 марта

В субботу, 7 марта, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать в некоторых регионах Украины. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



В течение дня для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных — графики ограничения мощности.



Ограничения на всей территории страны продолжают действовать в результате массированных комбинированных ударов РФ по энергетическим объектам Украины.



В «Укрэнерго» предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться, время и объем применения отключений можно узнать на официальных страницах облэнерго.



Ранее мы писали, что в феврале украинские энергетики восстановили электроснабжение для более 3,1 млн потребителей, оставшихся без света из-за вражеских атак и боевых действий.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»