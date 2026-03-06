Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Похищение инкассаторов «Ощадбанка»: МИД вызвало венгерского дипломата
06 марта 2026, 18:58

Похищение инкассаторов «Ощадбанка»: МИД вызвало венгерского дипломата

МИД вызвало венгерского дипломата МИД вызвало венгерского дипломата

В Министерство иностранных дел Украины в пятницу, 6 марта, был вызван и.о. временного поверенного в делах посольства Венгрии в Украине. Поводом для беседы стал захват украинских инкассаторов государственного «Ощадбанка», которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной. 

Венгерскому дипломату сообщили, что украинская сторона считает такие действия неправомерными, и требует немедленного консульского допуска к незаконно задержанным гражданам Украины и их неотложному освобождению, а также возвращению государственного имущества.

«Захват заложников и воровство имущества не останутся без ответа. Украина оставляет за собой право на меры реагирования, в частности, инициирование санкций и других ограничительных мер против причастных к похищению наших граждан, задействование необходимых международно-правовых механизмов», — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что попытки Венгрии втянуть Украину в свою избирательную кампанию и внутреннюю политику недопустимы. Кроме того, Украина стремится развивать добрососедские, партнерские отношения со всеми соседними государствами ЕС и НАТО, надеется на возвращение Венгрии в конструктивное русло сотрудничества.

Ранее мы писали, что «Ощадбанк» сообщил о задержании в Венгрии двух инкассаторских автомобилей банка вместе с сотрудниками и перевозимыми ценностями.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Организации
Мид
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:44
Силы обороны поразили важные военные цели оккупантов в Донецкой области
16:49
Пушилин заявил, что к 2028 году «надеются запустить» поезд из оккупированного Донецка в Москву
10:15
Оккупанты задержали 18-летнюю жительницу Волновахи за «госизмену»
07:47
В Геническе усилили охрану электрической подстанции — «АТЕШ»
20:47
В оккупированном Мариуполе сообщили о самоубийстве школьника: блогер, рассказавший о трагедии, опасается преследования
19:44
В оккупированном Курахово до сих пор решают, как завезти хлеб и лекарства
19:09
Депутата «Единой России» в оккупированной Волновахе арестовали за растрату в особо крупном размере
16:50
За шесть переводов ВСУ 13 лет колонии: приговор жительнице Мариуполя
09:29
В Мелитополе проверяют репетиторов по истории
15:35
Опубликованы последствия ударов по заводу в Евпатории
11:55
На ВОТ Донетчины введут устный экзамен по истории
09:49
«АТЕШ» парализовал логистику РФ на Покровском направлении
18:38
Мосты через Айдар остаются затопленными в 11 селах
16:51
Группировка «ДНР» выпустила новую медаль — теперь за захват Покровска и Мирнограда
15:07
ВСУ поразили две российские РЛС на Луганщине и сосредоточение живой силы армии РФ в Донецкой области
13:43
На ВОТ Херсонской области при ударе погибли 5 полицейских
11:49
Участник захвата Мариуполя получил «руководящую должность» в оккупационной администрации
10:50
На ВОТ отказывают в инсулине без паспорта РФ — АТЕШ
10:20
Водовод «Дон—Донбасс»: на «спасении от обезвоживания» украли полмиллиарда
17:49
Отключения газа и конфискации: на оккупированных территориях вступили в силу новые законы РФ
все новости
20:44
Силы обороны поразили важные военные цели оккупантов в Донецкой области
20:22
ВСУ поразили военные корабли РФ
19:59
Япония передала украинским спасателям оборудование для разминирования
19:21
На развитие науки в Донецкой области в 2026 году направили более 20 млн гривен
18:58
Похищение инкассаторов «Ощадбанка»: МИД вызвало венгерского дипломата
18:23
«Укрэнерго» предупредило о графиках отключений света на 7 марта
18:07
«Шахтер» обыграл «Александрию» и закрепился на вершине УПЛ
17:59
Зеленский записал видео из центра Дружковки: президент заявил, что ВС РФ готовят наступление
16:49
Пушилин заявил, что к 2028 году «надеются запустить» поезд из оккупированного Донецка в Москву
16:23
Россияне заявляют о новой тактике ВСУ: БПЛА-носители FPV-дронов
16:18
ВС РФ штурмуют село вблизи Покровска с двух сторон
15:45
Поляка уличили в продаже дронов, предназначенных для ВСУ
15:41
Российские войска продвинулись в Сумской области – DeepState
14:20
Украина допускает санкции из-за задержания граждан в Венгрии — Сибига
13:53
Второй этап обмена: домой вернулись 300 военных и 2 гражданских
13:13
Россияне похитили 19 украинцев на Сумщине — Лубинец
13:12
Российская авиация ночью ударила по Дружковке: спасатели тушили пожар под угрозой повторных атак
12:46
СБУ задержала агентку РФ, которая наводила КАБы на Славянск
12:09
Российский беспилотник ударил возле дома в Константиновке: есть раненый
11:44
Цены на нефть выросли на 16% за неделю из-за войны на Ближнем Востоке
все новости
ВИДЕО
Фото: ФК Шахтер «Шахтер» обыграл «Александрию» и закрепился на вершине УПЛ
06 марта, 18:07
Зеленский посетил Донетчину. Фото: скриншот Зеленский записал видео из центра Дружковки: президент заявил, что ВС РФ готовят наступление
06 марта, 17:59
Второй этап обмена: домой вернулись 300 военных и 2 гражданских Второй этап обмена: домой вернулись 300 военных и 2 гражданских
06 марта, 13:53
Удар по российскому кораблю в оккупированном Крыму. Фото: кадр из видео ГУР поразило корабли и авиацию российских войск в оккупированном Крыму: кадры
06 марта, 11:01
Уничтожение «Шахеда» в небе над Украиной. Fox News показал украинские дроны как «американские»
06 марта, 11:01
18-летняя жительница Волновахи, задержанная оккупантами за «госизмену». Оккупанты задержали 18-летнюю жительницу Волновахи за «госизмену»
06 марта, 10:15
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор