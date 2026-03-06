Похищение инкассаторов «Ощадбанка»: МИД вызвало венгерского дипломата

МИД вызвало венгерского дипломата

В Министерство иностранных дел Украины в пятницу, 6 марта, был вызван и.о. временного поверенного в делах посольства Венгрии в Украине. Поводом для беседы стал захват украинских инкассаторов государственного «Ощадбанка», которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной.



Венгерскому дипломату сообщили, что украинская сторона считает такие действия неправомерными, и требует немедленного консульского допуска к незаконно задержанным гражданам Украины и их неотложному освобождению, а также возвращению государственного имущества.



«Захват заложников и воровство имущества не останутся без ответа. Украина оставляет за собой право на меры реагирования, в частности, инициирование санкций и других ограничительных мер против причастных к похищению наших граждан, задействование необходимых международно-правовых механизмов», — говорится в сообщении.



В МИД заявили, что попытки Венгрии втянуть Украину в свою избирательную кампанию и внутреннюю политику недопустимы. Кроме того, Украина стремится развивать добрососедские, партнерские отношения со всеми соседними государствами ЕС и НАТО, надеется на возвращение Венгрии в конструктивное русло сотрудничества.



Ранее мы писали, что «Ощадбанк» сообщил о задержании в Венгрии двух инкассаторских автомобилей банка вместе с сотрудниками и перевозимыми ценностями.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»