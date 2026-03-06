На развитие науки в Донецкой области в 2026 году направили более 20 млн гривен

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что на развитие науки в Донецкой области в текущем году было направлено 24,1 млн грн. Финансирование область получила по результатам государственной аттестации научных учреждений и высших учебных заведений.



«В целом по стране на поддержку науки распределено более 3 млрд гривен. Денежные средства направляют туда, где есть реальные результаты исследований и сильные научные команды», — уточнил он.



Как в Донецкой области были распределены средства:



- 15,6 млн грн – стимулирование научных и научно-педагогических работников;



- 5,0 млн грн – развитие исследовательской инфраструктуры;



- 3,5 млн грн – развитие научных учреждений.



Ранее мы писали, что в поддержку Сил обороны Украины было направлено почти 264 миллиона с начала 2026 года.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»