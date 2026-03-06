Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Япония передала украинским спасателям оборудование для разминирования
06 марта 2026, 19:59

Япония передала украинским спасателям пакет помощи для разминирования. Фото: ГСЧС Япония передала украинским спасателям пакет помощи для разминирования. Фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что автопарк украинских спасателей пополнился бронированными машинами и спецтранспортом от Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Отдельной важной частью помощи явилось специализированное защитное снаряжение, разработанное с учетом женской анатомии.

Как отмечается, часть техники изготовлена ​​или собрана в Украине.

«Я рад, что мы предоставляем защиту, адаптированную именно для женщин, ведь Япония активно поддерживает глобальную программу «Женщины, мир и безопасность». Для меня честь передать оборудование, которое ускорит очистку украинских земель», — отметил посол Японии в Украине Масаши Накагоме.

Ранее мы писали, что Франция готовит дополнительную поставку истребителей Mirage 2000-5 для Украины. 

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

