Япония передала украинским спасателям оборудование для разминирования

Япония передала украинским спасателям пакет помощи для разминирования. Фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что автопарк украинских спасателей пополнился бронированными машинами и спецтранспортом от Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Отдельной важной частью помощи явилось специализированное защитное снаряжение, разработанное с учетом женской анатомии.



Как отмечается, часть техники изготовлена ​​или собрана в Украине.



«Я рад, что мы предоставляем защиту, адаптированную именно для женщин, ведь Япония активно поддерживает глобальную программу «Женщины, мир и безопасность». Для меня честь передать оборудование, которое ускорит очистку украинских земель», — отметил посол Японии в Украине Масаши Накагоме.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»