ВСУ поразили военные корабли РФ

06 марта 2026, 20:22

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинские военнослужащие 2 марта поразили два корабля черноморского флота России в Новороссийске Краснодарского края.

Как отмечается, были поражены фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Степень повреждений уточняется.

«Системные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в результате атаки беспилотников на Новороссийскую бухту была поражена средняя часть надстройки российского фрегата «Адмирал Эссен».

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Организации
Генеральный штаб ВСУ
Места
Россия
События
Война
