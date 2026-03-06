ВСУ поразили военные корабли РФ

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинские военнослужащие 2 марта поразили два корабля черноморского флота России в Новороссийске Краснодарского края.



Как отмечается, были поражены фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Степень повреждений уточняется.



«Системные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в результате атаки беспилотников на Новороссийскую бухту была поражена средняя часть надстройки российского фрегата «Адмирал Эссен».

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»