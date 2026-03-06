Силы обороны поразили важные военные цели оккупантов в Донецкой области

Украинские военнослужащие, 4 и в ночь на 5 марта, нанесли удары по военным объектам российских оккупантов в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Поражен склад боеприпасов и состав материально-технических средств россиян в районе села Бердянское.



Кроме того, под удар Сил обороны попали состав материально-технических средств в Приазовском, а также состав горюче-смазочных материалов в районе Мариуполя.



Ранее мы писали, что ночью 27 февраля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу «Луганская» в оккупированном Луганске.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»