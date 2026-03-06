ВСУ атаковали пункт управления БПЛА и место разгрузки боеприпасов армии РФ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские военнослужащие ударили по месту разгрузки боеприпасов российских военных в оккупированном поселке Гвардейское (Крым).



Кроме того, поразили объекты материально-технического обеспечения оккупационных войск. В частности, были атакованы составы материально-технических средств в Бердянске и Шевченковском Запорожской области.



В ведомстве уточнили, что ВСУ ударили по командно-наблюдательному пункту армии РФ в районе Гуляйполя Запорожской области, пункту управления БПЛА в Муроме (Белгородская область РФ), башню связи в Приморске Запорожской области.



Ранее мы писали, что ночью 27 февраля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу «Луганская» в оккупированном Луганске.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»