ВСУ атаковали пункт управления БПЛА и место разгрузки боеприпасов армии РФ
06 марта 2026, 21:10

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские военнослужащие ударили по месту разгрузки боеприпасов российских военных в оккупированном поселке Гвардейское (Крым).

Кроме того, поразили объекты материально-технического обеспечения оккупационных войск. В частности, были атакованы составы материально-технических средств в Бердянске и Шевченковском Запорожской области.

В ведомстве уточнили, что ВСУ ударили по командно-наблюдательному пункту армии РФ в районе Гуляйполя Запорожской области, пункту управления БПЛА в Муроме (Белгородская область РФ), башню связи в Приморске Запорожской области.  

Ранее мы писали, что ночью 27 февраля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу «Луганская» в оккупированном Луганске. 

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

