ВСУ атаковали пункт управления БПЛА и место разгрузки боеприпасов армии РФ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские военнослужащие ударили по месту разгрузки боеприпасов российских военных в оккупированном поселке Гвардейское (Крым).
Кроме того, поразили объекты материально-технического обеспечения оккупационных войск. В частности, были атакованы составы материально-технических средств в Бердянске и Шевченковском Запорожской области.
В ведомстве уточнили, что ВСУ ударили по командно-наблюдательному пункту армии РФ в районе Гуляйполя Запорожской области, пункту управления БПЛА в Муроме (Белгородская область РФ), башню связи в Приморске Запорожской области.
Ранее мы писали, что ночью 27 февраля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу «Луганская» в оккупированном Луганске.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
