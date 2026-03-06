Украинские военные ударили по ЗРК «Тор» россиян в Донецкой области

В результате ударов поражены элементы противовоздушной обороны российских оккупантов — зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» в районе Акимовки Запорожской области, зенитный ракетный комплекс «Тор» в районе Волновахи Донецкой области, а также пусковую установку ЗРК С-300 в районе Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Кроме того, Силы обороны ударили по району сосредоточения оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» 12-й отдельной ракетной бригады в районе Курортного (Крым), по полигону «Восточный» в районе Новопетровки Запорожской области, а также по сосредоточению живой силы россиян вблизи Колотиловки Белгородской области.



Также поражен склад хранения боеприпасов в районе Новоалексеевки Херсонской области и нанесен удар по посту технического наблюдения на самоподъемной буровой установке «Сиваш» в акватории Черного моря.



Ранее мы писали, что Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины сообщили об уничтожении российского корабельного противолодочного вертолета Ка-27 над акваторией Черного моря.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»