Город Дружковка и поселок Алексеево-Дружковка попали под российский обстрел

Российские оккупанты в пятницу, 6 марта, нанесли удары по городу Дружковка и поселку Алексеево-Дружковка Донецкой области. Есть пострадавшие. Об этом передает «Суспільне. Донбас».



По словам спикера Донецкой областной прокуратуры Анастасии Медведевой, россияне сбросили на Дружковку авиационную бомбу ФАБ-250, а Алексеево-Дружковку атаковали FPV-дроном.



«В Дружковке в результате атаки получил минно-взрывную травму 45-летний мужчина. Кроме того, в 13:00 российские войска атаковали Алексеево-Дружковку, травму получила 44-летняя женщина», — уточнила она.



Ранее мы писали, что ночью 6 марта российская авиация ударила по городу Дружковка.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»