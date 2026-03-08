В Донецке снова ударили по складу дронов в районе аэропорта

Фото из соцсетей

В воскресенье, 8 марта, в оккупированном Донецке вновь прогремели мощные взрывы. По сообщениям местных источников, под удар мог попасть склад хранения ударных беспилотников «Герань-2».



В сети утверждают, что по объекту могла быть нанесена атака ракетами ATACMS. После взрывов над городом поднялся густой столб дыма, очевидцы говорят о сильном запахе пороха и большом количестве дыма, который виден из разных районов города.



В Киевском районе, по словам местных жителей, из-за ударной волны выбило стекла в домах. Сообщается, что взрыв слышали и в Авдотьино — там очевидцы, находившиеся на улице, заметили со стороны города высокий «гриб» дыма.



После взрывов в ряде населенных пунктов Донецкой агломерации возникли перебои с электричеством. Об отключении света сообщают жители Путиловки, Ясиноватой, Макеевки и Енакиево (район улицы Ватутина).



Аналитики «Новостей Донбасса» провели OSINT-анализ опубликованных видеозаписей и пришли к выводу, что одна из них снята в районе Шахтерской площади. По их оценке, крупный столб дыма поднимается со стороны Донецкого аэропорта.



По информации украинских военных и данным открытых источников, в районе аэропорта могут находиться позиции запуска и склады хранения ударных беспилотников типа «Шахед».

Фото из соцсетей

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что накануне, 7 марта, в районе Донецкого аэропорта имени Прокофьева украинские войска нанесли точный удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника типа «Шахед».

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»