Силы обороны уничтожили российский пункт управления БПЛА в Селидовом

Подразделения Сил обороны Украины 7 марта и в ночь на 8 марта провели серию ударов по военным объектам российской армии на временно оккупированных территориях и в глубине РФ.

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в результате поражений уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и десантный катер БК-16 в районе Новоозерного (ВОТ АР Крым). Кроме того, украинские защитники нанесли точечные удары по пунктам управления противника.



Поражения зафиксированы: пункт управления БПЛА «Орион» в Красносельском (ВОТ АР Крым); пункт управления БПЛА в Дунайке (Белгородская область, РФ); пункт управления БПЛА в районе Гуляйполя (Запорожская область); пункт управления БПЛА в Селидовом (ВОТ Донецкой области).

Также уничтожены командно-наблюдательные пункты подразделений российской армии в районах Нижнего Рогачика (ВОТ Запорожской обл.), Новопетриковки, Волновахи и Селидового (ВОТ Донецкой обл.).



Отмечается, что удары ВСУ демонстрируют эффективность украинской обороны и продолжающееся сокращение боеспособности российской армии на фронтах в Крыму, Донбассе и на границе РФ.

Напомним, в воскресенье, 8 марта, в оккупированном Донецке вновь прогремели мощные взрывы. По сообщениям местных источников, под удар мог попасть склад хранения ударных беспилотников «Герань-2».

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»