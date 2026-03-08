Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Семь ударов за сутки: подробности российских атак по Краматорску
08 марта 2026, 14:17

Удар по Краматорску 7 марта. Фото: Александр Гончаренко Удар по Краматорску 7 марта. Фото: Александр Гончаренко

За прошедшие сутки, 7 марта, российские войска семь раз атаковали Краматорск. В результате обстрелов ранения получили десять человек, среди них трое детей. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

Самый мощный удар пришелся на 03:40 — российская авиация сбросила авиабомбу ФАБ-500 на центральную часть города. В результате атаки пострадали девять человек, включая трех детей. Повреждения получили 54 многоквартирных дома, четыре учебных заведения, учреждение культуры, две административные постройки, а также пять торговых центров и офисные помещения.

Позже, в 08:25, беспилотник «Молния-2» ударил по многоэтажному жилому дому. Около 11:30 был нанесен удар по садовому товариществу — ранения получил мужчина 1955 года рождения. Через несколько минут, в 11:53, еще один дрон «Молния-2» атаковал автомобиль в одном из спальных районов города.

В 12:00 другой беспилотник — «V2U» — также ударил по автомобилю в одном из микрорайонов. В 12:42 российские войска обстреляли детский сад артиллерийским снарядом калибра 122/155 мм. Последняя атака произошла поздно вечером. В 23:05 беспилотник «Герань-2» ударил по гостинице в центре Краматорска. Взрывной волной были повреждены соседние многоэтажные дома и магазины.

Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. В городе работают аварийные службы, ликвидируя последствия атак. Коммунальные службы и благотворительные организации выдают жителям наборы для экстренного ремонта, чтобы люди могли подать заявки на компенсацию по программе «єВідновлення».

Напомним, за минувшие сутки российские войска нанесли массированные удары по населенным пунктам Донецкой области авиабомбами, дронами и артиллерией.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

