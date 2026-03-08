На территории завода «Точмаш» в Донецке уничтожен склад боеприпасов

После ударов по площадкам запуска дронов на заводе «Точмаш» у Донецкого аэропорта уничтожен склад боеприпасов. Удар, по предварительным данным, стал продолжением операции, начатой накануне, сообщает CyberBoroshno.
Тогда по объектам в том же районе были нанесены удары ракетами Storm Shadow и ATACMS. В результате атаки были поражены площадки, где осуществлялась подготовка и запуск беспилотников типов «Гербера» и «Шахед».
Эти дроны используются российскими силами для минирования местности, ведения разведки и нанесения ударов по позициям на передовой вдоль линии фронта. После сегодняшнего поражения объекта в местных чатах начали появляться сообщения о возможном разлете боеприпасов и их последующей детонации.
По совокупности признаков и характеру разрушений предполагается, что удар по складу был нанесен с применением ракетного вооружения.
Источник: CyberBoroshno
Ранее сообщалось, что аналитики «Новостей Донбасса» провели OSINT-анализ опубликованных видеозаписей и пришли к выводу, что одна из них снята в районе Шахтерской площади. По их оценке, крупный столб дыма поднимается со стороны Донецкого аэропорта.
Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»